Зарплаты не хватает уже даже на овощи

Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают людей отказываться от них в пользу различных круп.

Потребление свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году. Об этом говорится в исследовании GfK, о результатах которого пишет «Коммерсантъ».

В частности, продажи томатов в натуральном выражении сократились на 3,1%, в деньгах — на 2,7%. Потребление огурцов снизилось на 1,4% в натуральном и выросло на 0,1% в денежном выражении. По данным GfK, на эти категории пришлось 44,5% рынка, годовой оборот которого в компании оценили в 334,4 млрд руб. Продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8%, репчатого лука — на 3,2%, сладкого перца — на 6,9%, капусты — на 12,3% год к году. В денежном выражении потребление картофеля и перца сократилось на 2,8% и 1,6%, продажи лука и капусты росли на 12,5% и 6,3% соответственно.

Тенденцию в GfK связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи. Как подсчитали в компании, с докризисного 2014 года продукция в среднем подорожала на 22%, до 56 руб. за 1 кг. В результате, отмечают в GfK, покупатели переключаются на альтернативы, в частности, крупы. Для сравнения: по оценкам компании, средние цены на крупы в России были 49 руб. за упаковку.