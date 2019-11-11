Как экономить налог на прибыль и выводить наличку через бесконечный займ ИП

На практике схема работает так: учредитель предоставляет значительную сумму компании в виде предоставленного ей займа, для этих целей может использоваться накопленная за несколько периодов серая выручка этого же юрлица. По сути это инструмент из черных денег сделать белые и наоборот.

Обеление денег может понадобиться когда, например, нужно срочно заплатить поставщику, а на счетах компании полученной суммы нет, но она есть в кэше.

Второе используется, чтобы не платить НДФЛ с дивидендов или для выплаты конвертной зарплаты. Для этого деньги из белых делают вновь черными, путем возврата средств по займу. Но полностью он, как правило, не закрывается, поэтому он бесконечно продлевается, отсюда и его название.

Этот кейс помимо ввода/вывода денег, дает возможность еще оптимизировать налог на прибыль, для этого займ делают обязательно процентный. Процент по заемным обязательствам уменьшают налог в полном объеме без ограничений (подп. 2 п. 1 ст. 265 и ст. 269 НК РФ). Например, с процентов в размере 250 тыс. рублей прибыль оптимизируется на сумму 50 тыс. руб. (250 тыс. руб. х 20%).

Как оформлять договор займа, чтобы схема работала и не привела к неприятностям и санкциям со стороны налоговиков, рассказывает налоговый консультант Марат Самитов.

Верховный суд в определении № 309-ЭС19-4171 ВС от 23.04.2019 г. указал, что при длительном отсутствии полного возврата по займу и значительной сумме процентов, имеет место незаконная схема оптимизации налогов. В данном деле рассматривался займ между двумя взаимозависимыми компаниями. Отсюда вывод – хоть какие-то движения по выплате денег назад учредителю должны быть, иначе налоговики попытаются оспорить начисленные проценты в прибыльных расходах. На своем официальном сайте они даже дали соответствующие разъяснения в отношении займа без длительного возврата.

Аналогичные разъяснения в части необоснованной налоговой выгоды при отсутствии возврата займа есть в и определении ВС № 310-ЭС19-3529 от 08.04.2019г.

Чтобы сделать займ безопасным, не следует оформлять его сразу на большой срок, т.е. на 10 лет и более, так он сразу вызовет повышенное внимание со стороны ФНС. Лучше продлить его после того как учредителю была возращена часть суммы, а срок договора закончился.

Не стоит делать размер процента выше рыночного уровня, тем более, когда речь о сделке с взаимозависимым лицом.

Еще момент: получение займа будет обеспечено залоговым имуществом организации. Это имущество, кстати, при невозврате займа можно вывести потом на учредителя (но это уже отдельный кейс). Имейте в виду, если учредитель является физлицом-нерезидентом, нельзя осуществлять возврат займа наличными из кассы, в расчетах только безнал, несмотря на то, что расчеты производятся в рублях (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ; Постановление Президиума ВАС № 2079/12 от 30.07.2012 г.).

Еще нужно упомянуть и о том, что слишком большая сумма займа, полученная от учредителя, к примеру, 50 млн. и выше, может вызвать вопросы к самому гражданину. Если учредитель при этом ИП и по оборотам у него проходят нужные суммы, это снимет вопрос.