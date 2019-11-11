Покупатели не доверяют картам – расплачиваются наличкой

Люди пока не готовы отказаться от наличных денег: лишь 2% полностью перешли на оплату картами.

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в стране, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, проведенного Левада-центром. Ими регулярно пользуется 89% населения. Чаще всего в кармане лежит сумма от 500 до 1000 руб.

Дебетовыми банковскими картами пользуются 58% респондентов. Кредитными картами — 15%, столько же респондентов сообщили, что используют различные бонусные программы в кафе и магазинах.

Еще 13% опрошенных сказали, что перешли на бесконтактные платежи мобильным телефоном (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другое). 11% переводят деньги продавцу по номеру телефона. 6% используют электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney.

В целом около четверти опрошенных не используют безналичные средства оплаты покупок. Среди людей старшего возраста (55 лет и старше) доля таких респондентов достигает 42%.