Через два месяца сотовая связь подорожает на 10-25%

В 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, прогнозируют аналитики.

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10–12%, пишут «Известия». Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост —— 15–25%.

Однако большинство россиян чувствуют, что расходы на нее увеличиваются уже сейчас, следует из опроса, проведенного Telecom Daily. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, жалуется 74% респондентов. 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов).

В течение девяти месяцев 2019-го своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует сделать это до конца года, говорится в исследовании. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей.

Среди причин подорожания эксперты называют отмену внутрисетевого роуминга, расходы на реализацию требований антитеррористического пакета законов (т.н. «закон Яровой»), рост курса доллара. Кроме того, абоненты стали больше пользоваться видеоконтентом, что приводит к большому траффику и увеличению расходов на интернет.

Впрочем, сотовые операторы говорят о том, что у них нет планов по повышению тарифов. Об этом заявили ТАСС МТС, Tele2 и «Билайн». «Мегафон» от комментариев отказался.