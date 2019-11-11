Молодых мам за счет государства обучат новым профессиям

В 2020 году стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми.

Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Однако сейчас решили расширить категории участников программы.

Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста.

«Участие в программе предоставит женщине возможность по направлению органов службы занятости повысить квалификацию и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место. Или же она сможет переобучиться по профессии, востребованной на региональном рынке труда, чтобы устроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка», – заявил глава Минтруда Максим Топилин.

В 2020-2024 годах мероприятием по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, предлагается охватить не менее 230 тыс. женщин (в 2020-2021 годах – по 40 тыс. человек, в 2022-2024 годах – по 50 тыс. человек).

Период обучения составит до 6 месяцев, средняя стоимость курса – порядка 46-48 тыс. рублей.

Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, обратившихся в ЦЗН, предусмотрена выплата стипендии в размере МРОТ.

В 2020-2024 годах объем средств федерального бюджета на реализацию данного направления составляет 11,1 млрд рублей (в 2020-2021 годах – по 1,9 млрд рублей, в 2022-2024 годах – по 2,4 млрд рублей).

В настоящее время профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, реализуется за счет средств региональных бюджетов. Поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас.