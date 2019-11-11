Появятся льготы для предприятий, которые добывают и разливают минеральную воду

Лечебно-минеральная столовая вода – действительно дороговато обходится предпринимателям, которые её добывают и разливают, пишет на своей странице в Facebook бизнес-омбудсмен Борис Титов.

А все из-за юридических разночтений, на которые заострил внимание один из предпринимателей, он владеет в Пензе компанией производству безалкогольных напитков (минералки, лимонадов, кваса). Бизнесмен прислал Титову письмо, где расписал, что предприятия по добыче и производству минеральных вод законодательно приравнены к нефтегазовым и алкогольно-табачным компаниям.

Первая закавыка – в Налоговом кодексе. Согласно пп.15 п.2 ст. 337 Налогового кодекса – подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышленные воды) и (или) природные лечебные ресурсы (минеральные воды) – являются видами добытого полезного ископаемого. Поэтому малое пензенское предприятие «Исток», разливающее минералку с лимонадом, и нефтегазовые гиганты – одинаково платят НДПИ. Возможно, это справедливо, пишет Титов.

Но вот со второй юридической закавыкой омбудсмен однозначно намерен разобраться. Вопрос о поддержке малого бизнеса. Есть нацпроект – «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По этой программе для малых и средних предприятий предусмотрены субсидии и льготное финансирование. В ней есть ограничения. Весьма разумные! Такая поддержка, например, невозможна для производителей сигарет, алкоголя, нефти и газа. Логично? Да! Обеими руками «за». Но – в этот список попали производители лечебно-столовой минеральной воды! Ну как так? В закон просто вписали стандартную формулировку про полезные ископаемые. Но нефть с газом и минералка – ну совершенно же разные полезные ископаемые!

И малое предприятие «Исток» в Пензе получило отказ в льготном финансировании. Оно, между прочим, признано лучшим промышленным предприятием в Пензенской области в 2018 году.

Но на самом деле – не оно одно подпадает под эту формулировку. Тысячи малых предприятий в стране. И ведь логично: ну не сравнить минералку с нефтью ни по каким параметрам, кроме способа добычи – из-под земли. А больше ничего общего.

Нужно дополнение в ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». В статье 14, ч.4 уже есть ограничение: что финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, … за исключением общераспространенных полезных ископаемых». Осталось добавить к ним – минеральные воды.

Титов пишет, что отправил обращение Максиму Орешкину, министру экономического развития. Чтобы малые компании по добыче и разливу минеральной воды могли развиваться.