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Пенсионный возраст вернут в одном регионе

Прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин – могут вернуть жителям Дальневосточного федерального округа. Такой вариант предложили правительству в Госдуме. Подробности «Известиям» рассказал глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.

«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — заметил Харитонов.

Сейчас наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы. В других регионах с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций, а потому инициативу выше никто не поддержит, считают эксперты.

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