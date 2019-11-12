Появилась новая служба возмещения налоговых переплат

Служба налоговых переплат. Осторожно, так кличут себя мошенники, обманывающие доверчивых граждан. УФНС по республике Татарстан уже известно о случаях развода. Люди жалуются на мошенничество и в других регионах. Жулики рассылают электронные сообщения о наличии переплаты по налоговым обязательствам и возможности получения данной выплаты в течение 24 часов. Приблизительно такое сообщение люди видят на сайте, когда переходят из письма и «пробивают» себя.

СУММА К ВЫПЛАТЕ:

117 564 Руб. В результате проверки сумма возмещения Вам налоговых переплат по Вашему ИНН за период, установленный федеральным законом составила 117 564 рубля Напоминаем, что мы не являемся банковской системой, мы являемся службой по возмещению налоговых переплат населению и не имеем больше дополнительных средств на счетах, чем Вам положено по закону, поэтому перед выплатой средств просим Вас ниже самостоятельно произвести оплату издержки по переводу Вам денежных средств в размере 0,2% от суммы перевода, что в Вашем случаи составляет 235 рублей, после чего средства поступят на Ваш счет, в течение 1-2 минут.

Налоговики просят быть бдительными, не путать и никак не связывать эту организацию с ФНС. Инспекции не рассылают электронные сообщения о наличии переплаты по налоговым обязательствам и возможности получения данной выплаты по электронной почте. Если получили такое письмо, не реагируйте на него. Не открывайте ссылки, не переводите комиссии за псевдовыплаты. Всю информацию о наличии переплаты по налогам можно получить с помощью интернет-сервисов, размещенных на официальном сайте ФНС России.