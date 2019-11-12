Из-за 4-дневки начальство снизит зарплату

Портал «Работа.ру» опросил работодателей на предмет возможного перехода на 4-дневную рабочую неделю. Если это когда-нибудь и случится, то зарплата сотрудников будет безусловно снижена, ответили более 60 % респондентов.
Треть компаний — 36% — предполагают, что реформа не приведет к снижению зарплат, 3% респондентов уверены, что зарплаты вырастут, передают «Ведомости».
Более половины работодателей (54%) уверены, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю сотрудникам придется дорабатывать в выходные дни, чтобы успевать выполнять свои обязанности.
Однако оплачивать переработки сотрудников в выходные дни готовы лишь 21% работодателей, а 12% компаний — предоставить дополнительные выходные в случае переработок. Большинство компаний (44%) никак не будут компенсировать работу в выходные дни, по данным опроса «Работа.ру».
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