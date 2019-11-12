ИФНС будет слать вам SMS с напоминанием о долгах по налогам

Недавно принятый Федеральный закон № 325-ФЗ с масштабными поправками в НК затронул также вопрос информирования налогоплательщиков об имеющейся у них задолженности.
Поправки внесены в пункт 7 статьи 31 НК. Налоговики получили право рассылать налогоплательщикам СМСки, сообщения на электронную почту, а также применять иные способы информирования о задолженности.
Делать это налоговики смогут не чаще одного раза в квартал при условии получения письменного согласия на такое информирование от налогоплательщика.
Новая норма заработает в апреле 2020 года. А пока ФНС начала подготовку.
Сегодня на федеральном портале опубликовано уведомление ФНС о разработке формы бланка согласия на информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам.
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