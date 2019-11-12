Сбербанк празднует день рождения массовым разводом клиентов

11 и 12 ноября у Сбербанка «Зеленый день» по случаю дня рождения банка – 178 лет. Сбер вел большую рекламную кампанию и заявлял, что приготовил для клиентов привлекательные скидки и акции.

Но на банки.ру шквал критики. Люди говорят: все развод.

Клиент из Ростова-на-Дону пишет:

Жена в день рождения Сбербанка решила взять кредит 1 000 000, как там говорится, под 11%. Сделала заявку, позвонили, одобрили. Заходим в личный кабинет, опа, а там 871 тыс. под 16,2%. С платежом по 21 тыс. с копейками. Но так бы и было: если бы она взяла 1 лимон, то и платеж был бы одинаковый. Обман на 129 тыс. рублей.

Заранее, до 11.11, видел рекламу ДР Сбербанка и предстоящих «вкусных» предложений. Просто решил проверить «обещания». За неделю до ДР оформил заявку на потребкредит, получил ставку 15,3% (при изначально минимально возможной 12,5%). Оформил заявку 11.11, когда со слов Сбербанка ставки будут снижены и более привлекательны – в итоге ставка, при прочих равных, вышла 16,3% (при минимальной 11,1%, ее они и вправду снизили). Особых ожиданий и не было, не сказать, что расстроен, всё предсказуемо и в стиле Сбера. Вот так нас дурят, видимо, это мы должны Сберу в качестве подарка на ДР более дорогие кредиты брать. При этом в начале года они засыпали смс с предодобренными кредитами под 12,5%. И это при более высокой ставке рефинансирования.

Банк ужасный. На клиентов, которые получают зарплату через их банк, им всё равно. Как уже писалось об акции «Зелёный день», что они понизили ставки по кредиту, то это полное враньё, как и враньё, что клиентам, получающим зарплату через Сбербанк, делают выгоду. При моей попытке взять кредит при ставке от 11,1% до 16,9% они одобрили заявку с 16,2%. Как? Это они думают о клиентах своего банка в объявленной акции так? Советую всем в любой другой банк перейти, но сбежать от этих лжецов!

… еще в честь своего праздника они дали промокод на кинотеатр OKKO до конца года бесплатно. Захожу в ОККО и ввожу код, и мне ОККО пишет: «данный сертификат недоступен для пользователя, оформите пробную подписку на 2 недели и т.д». Вывод: и тут Сбербанк кинул людей. Зашел на беру.ру. Там 40% скидка на товары, сравнил с другими магазинами, и оказывается акция 40% процентов это и есть цена в других магазинах. Вывод: снова кидок. Сбербанк не собирался никому давать кредиты под 11%. А плюс заработал на сервисах таких как ОККО, беру.ру и т.д. на их рекламе у себя на сайте, канале, приложении.

Жалобы есть и сотрудников банка. Люди пишут, что руководители разных отделений Сбербанка вымогают деньги на украшения в день рождения банка. Сберу не хватает денег на покупку зеленых шаров? Отзыв опубликовал канал «Банкста»