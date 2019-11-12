В сеть утекли данные клиентов ВТБ

На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ, но банк утверждает, что опасности для клиентов нет.

Сообщение о продаже базы появилось 7 ноября, пишут «Известия». Как рассказал газете продавец, в базе 5 тыс. строк, 3 тыс. из которых можно купить «из первых рук». Такую информацию можно купить по 10 рублей за строку. Оставшиеся 2 тыс. можно купить «из вторых» (человек, опубликовавший объявление, — не первый владелец) по 6 рублей за строчку.

Несколько человек, данные которых предлагаются к продаже, подтвердили газете, что у них в настоящий момент есть депозиты в банке, а один клиент назвал сумму, которая совпала с указанной в базе.

ВТБ уже заявил о том, что в сеть утекли единичные сведенияя, которые были актуальны по состоянию на 2016 год.

«Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — заявил представитель банка РИА Новости.

В банке уверяют, что у них осуществляется жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными.