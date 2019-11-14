Льготная ставка по НДС не работает из-за нерасторопности чиновников

Производители и продавцы фруктов и ягод боятся пользоваться льготной ставкой по НДС 10%. Ставка законом установлена, но до сих пор нет постановления Правительства со перечнем этой продукции.

Закон, снижающий ставку налога на фрукты и ягоды был подписан 2 августа и вступил в силу с 1 октября 2019 г., времени на подготовку подзаконного акта было вполне достаточно. Однако документ до сих пор не официально не опубликован. В ситуации пытались разобраться «Ведомости».

Минсельхоз должен подготовить поправки в постановление правительства, которым утвержден перечень товаров с НДС по ставке 10%, дополнив его кодами фруктов и ягод, объясняет представитель Минфина. В правительстве ожидают от Минсельхоза внесения проекта постановления, говорит пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Минсельхоз работает над проектом — сейчас он на согласовании с заинтересованными ведомствами, рассказывает его представитель, готовящиеся изменения будут иметь обратную силу и распространятся на правоотношения, возникшие с 1 октября.

В проекте постановления, размещенном на regulation.gov.ru, Минсельхоз предлагает снизить НДС для клубники, малины, яблок, груш, цитрусовых, авокадо, фиников и других фруктов и ягод, а также для рассады ягод и фруктов. Бананы льготы не получат. О стране происхождения этих фруктов в проекте документа ничего не сказано.

Однако многие продавцы фруктов и ягод просто боятся применять пониженную ставку, опасаясь доначисления НДС. Поэтому сложилась парадоксальная ситуация — часть поставщиков продает продукцию со ставкой 20%, а часть со ставкой 10%.

Компании пишут запросы в ФНС, но ответа пока нет.