Как накажут ИП, который не применяет ККТ, а его уже на этом ловили

ИП привлекли к административной ответственности в виде приостановления деятельности на срок 10 суток.

Это произошло в результате повторного выявления налоговиками осуществления им расчетов без применения ККТ на общую сумму более 14 млн рублей.

Напомним, повторное осуществление расчетов без применения ККТ, если сумма расчетов составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет за собой ответственность, установленную частью 3 статьи 14.5 КоАП РФ в виде дисквалификации на срок от одного года до двух лет в отношении должностных лиц и административного приостановления деятельности на срок до 90 суток в отношении ИП и юрлиц.