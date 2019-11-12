Через приложение «Тинькофф» можно оплачивать топливо из машины

Тинькофф-банк запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива на заправках BP со смартфона, сообщает «Коммерсантъ».

Приложение уже доступно в App Store. Сотни заправок BP в Москве, Московской и Смоленской областях уже в системе.

Цены при оплате в приложении и на кассе будут одинаковыми. Удобство в том, что не нужно идти в кассу.

Банк обещает, что в приложении будут накапливаться баллы по программе лояльности от АЗС BP Club, ими можно будет оплачивать бензин. Пока приложением могут пользоваться только клиенты банка, но в дальнейшем банк планирует расширить услугу на всех пользователей.

Похожий сервис «Яндекс.Заправка» развивает «Яндекс». К сервису подключены 3,1 тысяч АЗС под брендами «Ека», ПТК, «Нефтьмагистраль», «Татнефть» и Shell. У «Газпром нефти» есть собственный сервис «АЗС.GO».