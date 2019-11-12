Клерк.Ру

С Крымского моста ФНС ничего не получит

Строительство Крымского моста, скорее всего, принесет компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом Forbes рассказал глава «Мостотреста» Владимир Власов.

Прибыль, по словам Власова, не получит и компания «Стройгазмонтаж», которая до недавнего времени также принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста.

«Будет хорошо, если <…> „Стройгазмонтаж“ не будет в минусе», — подчеркнул он.

По мнению старшего аналитика «Атона» Михаила Ганелина, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. В этих условиях, считает он, «нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки».

«Стройгазмонтаж» был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 млрд рублей. «Мостотрест» был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 млрд рублей на возведение опор и пролетов.

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Аркадий Ротенберг признавался, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично Владимир Путин. В интервью «Коммерсанту» вскоре после получения генподряда на строительство моста Ротенберг заявлял, что рассматривает этот проект «как вклад в развитие страны», а «не с целью зарабатывания денег».

В ноябре «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из «дочек» «Газпрома» за 75 млрд рублей.

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