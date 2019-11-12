За компанию кто-то платит с её счета, который она не открывала

Очередную удивительную историю рассказали в Красном уголке бухгалтера — у компании внезапно обнаружился счет в банке за 3 тыс.км от места нахождения организации.

Все началось с разрывов по НДС:

«Загрузились в контур-сверку, открываем разрывы: 6 счетов-фактур от яндекса на платежи, которые не делали и услуги, которых не заказывали. Фирма вообще с яндексом не работает, даже близко не подходила», — написала 25 октября Надежда.

Она нашла реального заказчика, который счета получил и оплатил. А счета-фактуры Яндекс почему-то выставил компании Надежды. Вроде ситуация прояснилась. Ан нет — все только началось.

После вялотекущей переписки с Яндексом, в которой Надежду пытались убедить, что это её компания оплатила рекламу, сервис прислал таки платежки. И оказалось, что в них действительно плательщиком указана компания автора темы. Оплата произведена со счета в банке за 3 тыс км от места нахождения фирмы и его никто не открывал. Банк подтвердил, что у него открыт счет такого-то ООО, ИНН совпадает.

«Пошла искать иноплатенетян в шкафах», — развела руками Надежда.

Коллеги тоже в недоумении. Как можно открыть счет фирме, без её участия? Что делать сейчас? Заявлять в службу безопасности банка или пытаться получить доступ к онлайн-банку по неизвестному счету? Впрочем, пытаться получить доступ коллеги не советуют

« А если там миллионы. Как потом доказать, что это не они обналом занимались», — опасается Вероника.

В результате представители компании сходили в банк в своем городе. Ключей, конечно, там не дали, отправили в отделение по месту открытия счета. Но был принят запрос на блокировку и на получение выписки по счету. Ответ будет через неделю. Надеемся, автор темы расскажет о результатах.

Но самое интересное, что реальный заказчик рекламы у Яндекса уверен, что он оплачивал услуги со своего счета. И это совсем загадочная история.