Новые льготы. Часть продукции освободят от налога на прибыль

Облагать налогами не будут до 30% нереализованной печатной продукции.

Минкомсвязь и Роспечать подготовили законопроект, согласно которому издательские дома смогут списывать в расходы по налогу на прибыль до 30% стоимости тиража книг или номера периодического печатного издания. Об этом РБК сообщили представители двух ведомств.

Подготовить такой законопроект Минкомсвязи и Роспечати поручил Минфин и лично Силуанов. Ему же внести поправки в НК сказал еще 20 февраля 2019 года президент Путин, поговоривший тогда с руководителями печатных СМИ.

По проекту до 30% стоимости тиража книг и периодики может быть отнесено к прочим расходам на производство. Издатели смогут списывать в уменьшение налога на прибыль бракованную, утратившую товарный вид, а также нереализованную продукцию.

Срок реализации книг сократится с 24 до 12 месяцев, поскольку распространители возвращают издателям нераспроданную продукцию через год.

Действующая редакция Налогового кодекса РФ предусматривает льготу на списание до 10% тиража, при этом реальный показатель возврата печатной продукции в 2019 году составил в среднем 40% от тиража, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Разница между положенными 10% и реальным процентом списанной продукции облагается налогом. Кроме того, многие издатели используют УСН, чтобы снизить свои расходы, однако зачастую распространители возвращают нереализованную продукцию на условиях обратного выкупа, то есть с учетом НДС (для дистрибьюторов прессы он сейчас равен 10%). Поэтому издатели вынуждены доплачивать распространителю за свой же нераспроданный товар. В итоге рынок периодики теряет миллиарды рублей, уверяют в Союзе предприятий печатной индустрии.

Союз добивается поправок в Налоговый кодекс с 2013 года, когда доходы издательств от продажи тиражей стали падать.