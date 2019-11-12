Почему бизнесмены не берут льготные кредиты

Малый бизнес даже на половину не использовал средства, выделенные под льготное кредитование. О проблемах рассказывает бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Facebook.

Генеральный прокурор рассказал о нарушениях, обнаруженных в ходе исполнения национальных проектов. Их немало, большая часть связана с неосвоением выделенных денег. Возьмем хотя бы «Программу 8,5%» – льготное кредитование малого и среднего предпринимательства в рамках одноименного нацпроекта. На 2019 год закладывалась гигантская сумма льготных займов – 1 трлн. руб. Она могла бы стать реальным стимулом роста, тем более что к 2025 году кредитный портфель МСП намечено довести до 10 трлн.

Но что-то явно пошло не так.

Из триллиона предложенных кредитов разошлась лишь треть. Титов объясняет: 8,5% – это хоть и меньше, чем «обычные» 12-17% коммерческих банков, но все равно куда больше, чем рентабельность в большинстве отраслей. И не каждому малому предприятию «по зубам». Конечно, Минэкономики может упорно стоять до конца и не снижать ставку, но тогда потенциальный эффект от действительно немалого объема выделенной господдержки так и останется на бумаге.

Титов взывает к ставке в 5%. Предприниматели в комментариях пишут: пусть хотя бы просто не мешают.