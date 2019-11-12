В «1С:Бухгалтерии 8» появилась новая полезная кнопка

В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.73 в шапке всех регистров бухгалтерского учета появились кнопки поиска. Об этом написали на сайте БУХ.1С

Кнопки поиска доступны в следующих регистрах: оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета, анализ счета и других регистрах бухучета, которыми вы пользуетесь каждый день.

В окне поиска можно ввести интересующие вас данные: сумму, слово или даже копейки поискать, что бывает иногда полезно.