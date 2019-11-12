Кому урезали субсидии на третьего ребенка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым перераспределил субсидии на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что на заседании правительства было рассмотрено сокращение объема финансирования в 17 субъектах РФ на 755,4 миллиона рублей, пишут РИА Новости. Отмечается, что эти средства перераспределяются на увеличение субсидий 21 другому субъекту РФ в связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты.

Среди регионов, которым были увеличены субсидии, значатся Челябинская область (объем финансирования увеличен на 179 миллионов рублей), Свердловская область (на 133,8 миллиона рублей), а также Иркутская область (на 125,7 миллиона рублей), Башкирия (на 91,3 миллиона рублей).