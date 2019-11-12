Клерк.Ру

Сбербанк не сможет подключиться к системе быстрых платежей еще несколько месяцев

Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

«К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать [до конца года]. Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки шестнадцати базовых систем», — цитирует Грефа ТАСС.

Он уточнил, что разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование. По словам Грефа, подключение к СБП будет проходить поэтапно, при этом банкир не стал называть окончательных сроков.

Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

Все системно значимые кредитные организации обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако Сбербанк в срок не подключился. За нарушение сроков его оштрафовали, сообщала ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Однако сумма штрафа названа не была.

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