Президент подписал закон о сокращенном дне для женщин

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, при этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

На работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, оплата труда устанавливается в повышенном размере, который не может быть снижен по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.

Зачем потребовалось принимать такой закон, мы уже писали.