Между банками и таможней наладят электронную связь

Чиновники готовят порядок электронного обмена документами по запросам ФТС в банки. Сканом документы делится канал «Тот самый 115-ФЗ». Сейчас ответы на запросы ФТС банки готовят на бумажном носителе. Таможня, как правило интересуется расчетами по внешнеэкономическим контрактам, запрашивая ведомости банковского контроля, выписки по счетам и учредительные документы клиентов банков.
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