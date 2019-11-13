Клерк.Ру

Между банками и таможней наладят электронную связь

Чиновники готовят порядок электронного обмена документами по запросам ФТС в банки. Сканом документы делится канал «Тот самый 115-ФЗ». Сейчас ответы на запросы ФТС банки готовят на бумажном носителе. Таможня, как правило интересуется расчетами по внешнеэкономическим контрактам, запрашивая ведомости банковского контроля, выписки по счетам и учредительные документы клиентов банков.

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