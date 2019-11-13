Клерк.Ру

Судебные приставы теперь официально будут слать смс

Президент подписал закон об удаленном общении с судебными приставами – Федеральный закон от 12.11.2019 г. № 375-ФЗ.

Документ предусматривает, что с 1 января 2020 г. есть возможность получать извещения и иную информацию в сфере исполнительного производства в электронном виде через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также с помощью СМС-сообщений.

Новый вариант будет добровольным, законом сохранена возможность получения извещений и других документов по почте и лично в руки.

Подписанный закон упростит получение юридически значимых документов и сделает работу Федеральной службы судебных приставов более эффективной. Хотя они и так справлялись

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