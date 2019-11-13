Судебные приставы теперь официально будут слать смс

Интересная статья, но у меня реальное производство с затратами на сырьё, газ, электроэнергию и, к...
И такого рода работники как правило работают по сменному графику. Им, что пятидневка, что четырёх...
на лбу не написано какой он будет отец) убийцами тоже не рождаются...
У нас текучка большая и сами сотрудники не знают, когда захотят пойти в отпуск. Филькину грамоту ...
Агенты, рекрутеры - это все, на что годны работники + по мнению авторов статьи. И чем восторгатьс...
Это точно, бухгалтеру и в отпуск не следует уходить. А то вдруг выгодная сделка не состоится? Я п...
Я же обозначила, что говорю о конкретно офисной работе, определённой специфики...
Я обозначила в своём комментарии, что не говорю оо повремёнщиках, сдельщиках и т.п. Я сейчас про ...
за все Штаты не скажу, я не бывал. А вот своего школьного друга, которого Родина вынудила ту...
Я вообще самая продвинутая у себя на фирме в смысле IP . В компьютере молодёжь только в сетях и н...
Всё хорошо, понятно написано. НО опять не рассмотрен один вопрос. Как на счёт позиции штатного ра...
Каков поп, такой и приход. Обхожу сию организацию за 7 миль! Хотя в малом бизнесе с 1992 года. Уд...
У нас по ОМС ставят пломбы из самых дешевых материалов ;) В качестве обезболивающего используют н...
Нет. Он попросил компанию направить эти дивиденды в нераспределенную прибыль. Это как??? По сути ...
странная у нас страна, как им с нас бабло содрать так за копейку удавятся, как вернуть НДС так мо...
ну даст банк кредит, а потом отчитывайся каждый месяц - горы документов! (промежуточный баланс, ...
Вы сейчас серьезно?Бесплатная медицина есть, я ей постоянно пользуюсь, даже зубы по ОМС лечу бесп...
не отказался, а "направили в нераспределенную прибыль." ...
Вы серьезно? Сейчас пенсий в 20 тыс у простых смертных быть не может. Не надо про родителей расск...
Я, наверно, чего-то не поняла.Участник отказался от выплаты дивидендов в пользу компании. Для ком...
Если честно,то в этой стране уже жить страшновато.... То квартиру собственную может кто то продат...
Видел отрывок из этого спектакля. Там бы весь этот театр запретить. К искусству это трудно отнест...
Начнём с того,что у кого деньги не чистые справки себе уже заранее заготовили... Короче, если и е...
Правильно, что надо перечислить. По-сути, он их получил фактически, а распорядился отдать как без...
После размышления.Нечего было отказ писать. Не получил - и сиди спокойно. За невыплату дивидендов...
Зная, как работает наша судебная система, можно уже заранее предсказать, как будут применяться эт...
Вопрос теперь в другом . Какими нормативными актами будут доказывать была дружба или нет.? Я пред...
Это просто лучшая шутка дня. Да что там, недели!
А какая частота улиц, дорожного покрытия и метро в Москве!? 50-70 Гц??? А Нью-Йорке тогда какая!?...
Да тема такая: без пол литры не разберешься )))
а что, есть разница на каком уровне разворуют?
Получил и им распорядился. Доход был перечислен "...по его поручению на счета третьих лиц"...
В банках просто издеваются над нами , когда даём заявку на кредит. Три месяца собирала пакет доку...
Так он его не получил это доход. ПО идеи в НДФЛ надо исчислить, но не перечислять......
вообще в России четко прослеживается тенденция - там где пасутся властьимущие ( понятно с кем во ...
Радует, что штрафы теперь идут не в карман чиновникам, а на призовой сертификат... Воспитывают Па...