При смене адреса фирма оказывается «под колпаком» у ИФНС

Об очередном выявленном факте ложной миграции юрлиц рассказали в УФНС по Республике Алтай.

Компания выступала исполнителем госконтрактов и с целью минимизации налоговых обязательств использовала взаимоотношения с сомнительными контрагентами.

С целью ухода от налоговой ответственности фирмой произведена смена руководителя на номинального, сотни сотрудников переведены на аффилированное предприятие, а также перезаключены контракты с заказчиками.

Налоговики провели выездную проверку, в результате которой организации-мигранту доначислено налогов и пени на сумму около 17 млн рублей.

С целью недопущения фактов ложной миграции в региональном УФНС работает комиссия по мониторингу мигрантов, представивших заявление о смене адреса на подведомственную территорию.

На данные комиссии приглашаются руководители/учредители организаций-мигрантов, а по ходу их проведения устанавливаются истинные причины миграции. После постановки на налоговый учет мигранты находятся в особой зоне контроля: в их отношении проводится полный анализ финансово-хозяйственной деятельности, в том числе с учетом материалов, полученных из предыдущего налогового органа.