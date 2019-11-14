Под напором налоговиков фирмы добровольно доплачивают зарплатные налоги

После приглашения на комиссии по легализации налоговой базы, налогоплательщики самостоятельно уточняют свои налоговые обязательства, хвалятся налоговики.
Так, в Амурской области налогоплательщики, побывавшие на заседании таких комиссий, за 9 месяцев дополнительно заплатили в бюджет более 100 млн рублей, что 6,3 % больше аналогичных показателей 2018 года.
Из этой суммы дополнительно поступило в бюджет 19 млн рублей НДФЛ и 82 млн рублей страховых взносов.
В Амурской области создано 26 межведомственных комиссий по легализации налоговой базы при муниципальных образованиях. В состав комиссий входят представители налоговых и правоохранительных органов, внебюджетных фондов, а также ГИТ.
На комиссию приглашаются налогоплательщики:
— не перечисляющие страховые взносы и НДФЛ;На проводимых комиссиях плательщику предлагают исправить те факты ведения хозяйственной деятельности, которые вызывают вопросы у налоговой инспекции, и самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства.
— допустившие снижение сумм выплат и сумм исчисленных страховых взносов и НДФЛ при постоянной численности работников;
— у которых размер средней заработной платы ниже среднеотраслевого показателя или МРОТ;
— имеющие задолженность по страховым взносам, НДФЛ;
— другие основания (наличие иных зон налоговых рисков).
Комиссии дают возможность налоговому органу и компании решить вопросы по исправлению ситуации, а также избежать длительных проверочных процедур, судебных разбирательств и споров. Это и есть одна из главных целей создания данного совещательного органа, уточнили в региональном УФНС.
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