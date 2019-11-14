Чем чаще всего занимается теневой бизнес

Лидирующую позицию по составлению протоколов о привлечении к административной ответственности налогоплательщиков за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации занимает розничная торговля – 58 % от количества составленных протоколов.

Об этом сообщает УФНС по Астраханской области.

Всего за 9 месяцев в регионе выявлено 212 случаев нелегального ведения бизнеса. В том числе в сферах:

· общепита - 20; · шиномонтажа - 11; · прочих услуг - 58; · розничной торговле - 123.

Осуществление незаконного предпринимательства влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, за неуплату которого предусмотрена административная ответственность в виде двойного размера штрафа, обязательных работ на срок до 50 часов или административного ареста до 15 суток.