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Чем чаще всего занимается теневой бизнес

Лидирующую позицию по составлению протоколов о привлечении к административной ответственности налогоплательщиков за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации занимает розничная торговля – 58 % от количества составленных протоколов.

Об этом сообщает УФНС по Астраханской области.

Всего за 9 месяцев в регионе выявлено 212 случаев нелегального ведения бизнеса. В том числе в сферах:

·      общепита - 20;

·      шиномонтажа - 11;

·      прочих услуг - 58;

·      розничной торговле - 123.

Осуществление незаконного предпринимательства влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, за неуплату которого предусмотрена административная ответственность в виде двойного размера штрафа, обязательных работ на срок до 50 часов или административного ареста до 15 суток.

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