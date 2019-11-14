Стал известен размер фиксированных взносов ИП на ближайшие 5 лет

На федеральном портале опубликован проект поправок в статью 430 НК, которая устанавливает размер страховых взносов, подлежащих уплате индивидуальными предпринимателями.
Сейчас в НК прописан размер взносов с 2018 по 2020 год. Напомним, на 2019 год размер фиксированных взносов при доходе, не превышающем 300 тыс. рублей составляет 29354 руб. в год на ОПС и 6884 руб. в год на ОМС.
Новый проект устанавливает фиксированные взносы на период с 2021 по 2024 год.
Для вашего удобства приведем данные в виде таблицы:
Год
Взносы на ОПС
Взносы на ОМС
2019
29 354
6 884
2020
32 448
8 426
2021
36 455
8 763
2022
40 433
9 114
2023
43 057
9 479
2024
45 907
9 858
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