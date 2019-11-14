Стал известен размер фиксированных взносов ИП на ближайшие 5 лет

На федеральном портале опубликован проект поправок в статью 430 НК, которая устанавливает размер страховых взносов, подлежащих уплате индивидуальными предпринимателями.

Сейчас в НК прописан размер взносов с 2018 по 2020 год. Напомним, на 2019 год размер фиксированных взносов при доходе, не превышающем 300 тыс. рублей составляет 29354 руб. в год на ОПС и 6884 руб. в год на ОМС.

Новый проект устанавливает фиксированные взносы на период с 2021 по 2024 год.

Для вашего удобства приведем данные в виде таблицы:

Год Взносы на ОПС Взносы на ОМС 2019 29 354 6 884 2020 32 448 8 426 2021 36 455 8 763 2022 40 433 9 114 2023 43 057 9 479 2024 45 907 9 858