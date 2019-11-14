Клерк.Ру

Стал известен размер фиксированных взносов ИП на ближайшие 5 лет

На федеральном портале опубликован  проект поправок в статью 430 НК, которая устанавливает размер страховых взносов, подлежащих уплате индивидуальными предпринимателями.

Сейчас в НК прописан размер взносов с 2018 по 2020 год. Напомним, на 2019 год размер фиксированных взносов при доходе, не превышающем 300 тыс. рублей составляет 29354 руб. в год на ОПС и 6884 руб. в год на ОМС.

Новый проект устанавливает фиксированные взносы на период с 2021 по 2024 год.

Для вашего удобства приведем данные в виде таблицы:

Год

Взносы на ОПС

Взносы на ОМС

2019

29 354

6 884

2020

32 448

8 426

2021

36 455

8 763

2022

40 433

9 114

2023

43 057

9 479

2024

45 907

9 858

 

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