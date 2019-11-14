Налоговики не умеют различать камни и щебень и доначисляют фирмам огромные налоги

Предприятия, занимающиеся производством и реализацией щебня, столкнулись с острой проблемой, от решения которой зависит существование данного вида бизнеса.

Налоговая служба при проверке расчетов по уплате НДПИ, посчитала щебень, а не строительный камень, из которого он производится, полезным ископаемым. По экспертным оценкам, размер налога тут же вырос в 5 раз, при этом ФНС пытается доначислить НДПИ за последние 3 года.

Эта проблема обсуждалась на круглом столе с участием бизнес-омбудсмена в Челябинской области Александра Гончарова.

«Проблема стоит на особом контроле у Бориса Титова и многие российские производители уже с ней столкнулись. Для Челябинской области она особенно остра, поскольку у нас более сотни компаний являются производителями щебня. Проблема является системной, поскольку для её решения необходимы изменения в нормативно-правовой базе», — сообщил Александр Гончаров.

Дело в том, что в стране отсутствует ГОСТ на строительный камень и, со ссылкой на это, суды ставят знак равенства между ним и щебнем. Сегодня в областном Арбитражном суде находится ряд дел, условно называемых «УФНС против предприятий по НДПИ», от решения которых зависит и дальнейшая судебная практика, хотя в России не прецедентное право.

В налоговой службе посчитали дробление щебня первичным технологическим переделом, тогда как это вторичный передел, отмечают эксперты. Первичным являются буровзрывные работы, в результате которых получается бутовый (строительный) камень разных размеров и фракций. Именно он, путем дробления превращается в щебень.

«Опасаемся, что пока разрабатывают стандарт на строительный камень, мы просто перестанем существовать как бизнес, поскольку не сможем уплатить все доначисленные объемы налогов. В тоже время, бутовый камень, „бутовка“, используется для отсыпки дорожного полотна и постоянно пользуется спросом. Если его не будет на рынке, о каком качестве дорог можно говорить», — заявил глава компании «Ухановский щебеночный карьер» Виталий Кем.