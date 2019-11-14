С 22 ноября – новые правила получения прав

С 22 ноября будут действовать новые правила получения прав. Связано это с изменениями в порядок прохождения медосвидетельствования, внесенными приказом Минздрава от 10.09.2019 № 731н.

Анализы на употребление психоактивных веществ станут обязательными для водителей и кандидатов на получение водительского удостоверения.

Каждый водитель получает медсправку как минимум 1 раз в 10 лет, поэтому новшество коснется всех.

Ранее анализ крови нужно было сдавать только в том случае, если при обследовании наркологом были выявлены симптомы и синдромы заболевания. Теперь же этот анализ надо будет делать всем. То же касается и анализа мочи — его сдавали только если врач подозревал в приеме психоактивных веществ (наркотиков). С 22 ноября 2019 года анализ мочи становится обязательным для всех водителей.

Если результаты анализов окажутся положительными, то водитель направляется на дополнительное медицинское обследование в наркодиспансер.

Добавление обязательных анализов в процедуру получения медицинских справок водителей, сделает эту процедуру дороже. Кроме того, на проведение их потребуется время. Так что если вам в ближайший год понадобится медицинское заключение, имеет смысл сделать его до 22 ноября. Срок действия медсправки — год.