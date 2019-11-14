Участники СЭЗ в Крыму не могут платить пониженные взносы по обособкам

Для организаций, получивших статус участника СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя на период в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника СЭЗ начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 % (на ОПС — 6,0 %, на ОСС — 1,5 %, на ОМС — 0,1 %).

Участник СЭЗ осуществляет деятельность в СЭЗ в соответствии с договором об условиях деятельности в СЭЗ.

Предметом договора об условиях деятельности в СЭЗ является осуществление участником предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ в соответствии с условиями договора с применением особого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ, а также таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

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Учитывая изложенное, пониженные тарифы страховых взносов организация — участник СЭЗ, заключившая договор об условиях деятельности в СЭЗ на территории одного из субъектов РФ — Крыма или Севастополя, входящих в состав единой СЭЗ, вправе применять в отношении выплат и иных вознаграждений, начисляемых в пользу физлиц, занятых на территории единой СЭЗ, то есть на территориях Крыма и Севастополя, в видах деятельности, указанных в договоре об условиях деятельности в СЭЗ.

При этом в отношении выплат и иных вознаграждений, начисляемых организацией — участником СЭЗ в пользу физлиц, осуществляющих такие же виды деятельности за пределами СЭЗ, то есть за пределами Крыма и Севастополя, через обособленные подразделения, пониженные тарифы не применяются.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-4-11/22299@ от 31.10.2019.