Какие реквизиты теперь должны быть в кассовых чеках Почты

Недавно Почта из ФГУП стала акционерным обществом. В связи с этим у клиентов этой организации, возник ряд вопросов, в том числе относительно реквизитов чека ККТ, выдаваемого на почте.
Интересуются этим вопросом и посетители нашего форума.
С одной стороны, пользователи ККТ обязаны осуществлять перерегистрацию ККТ в случае изменения сведений, внесенных в карточку регистрации ККТ.
С другой стороны, законом предусмотрено, что акционерное общество «Почта России» осуществляет свою деятельность на основании лицензий, иных разрешительных документов и документов об аккредитации, выданных ФГУП «Почта России», в пределах срока действия указанных лицензий и документов без обязательного их переоформления или повторной выдачи.
ФНС в письме № ЕД-4-20/22363@ от 31.10.2019 сообщает, что после реорганизации (преобразования) ФГУП «Почта России» в АО выдача карточки регистрации ККТ с измененными наименованием, ИНН и КПП не требуется.
На основании вышеизложенного реквизиты «наименование пользователя» (тег 1048), «ИНН пользователя» (тег 1018) кассового чека могут содержать прежнее наименование и ИНН, т.е. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» и ИНН «7724261610», до внесения иных изменений в сведения, содержащиеся в карточке регистрации ККТ, либо снятия ККТ с регистрационного учета.