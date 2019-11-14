Какие реквизиты теперь должны быть в кассовых чеках Почты

Недавно Почта из ФГУП стала акционерным обществом. В связи с этим у клиентов этой организации, возник ряд вопросов, в том числе относительно реквизитов чека ККТ, выдаваемого на почте.

Интересуются этим вопросом и посетители нашего форума.

С одной стороны, пользователи ККТ обязаны осуществлять перерегистрацию ККТ в случае изменения сведений, внесенных в карточку регистрации ККТ.

С другой стороны, законом предусмотрено, что акционерное общество «Почта России» осуществляет свою деятельность на основании лицензий, иных разрешительных документов и документов об аккредитации, выданных ФГУП «Почта России», в пределах срока действия указанных лицензий и документов без обязательного их переоформления или повторной выдачи.

ФНС в письме № ЕД-4-20/22363@ от 31.10.2019 сообщает, что после реорганизации (преобразования) ФГУП «Почта России» в АО выдача карточки регистрации ККТ с измененными наименованием, ИНН и КПП не требуется.