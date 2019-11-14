Долги по зарплате можно будет взыскать без суда

Законопроект о принудительном списании с работодателя долгов по заработной плате прошел второе чтение, сообщается на сайте Госдумы.

После вступления в силу закона (а в том, что он будет принят и подписан президентом, сомневаться не приходится) работники получат возможность взыскать с работодателя невыплаченные деньги в упрощенном порядке.

Государственные инспекторы труда смогут принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченной работнику заработной платы. Сначала они должны будут выдать предписание работодателю, если оно не будет исполнено, то инспектор оформит решение о принудительном взыскании.

На то, чтобы обжаловать решение инспектора, дается 10 дней. Если решение не обжаловано и не исполнено, трудовой инспектор передаст его судебным исполнителям и деньги со счета работодателя спишут принудительно.

В Госдуме рассчитывают, что большая часть компаний предпочтёт расплатиться с работниками сразу после выдачи предписания трудовой инспекцией, чем нести дополнительные затраты на судебные тяжбы.