Конституционный суд разбирался в расчете среднего заработка

Конституционный суд отказался признать неконституционным один из пунктов Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. Постановление № 34-П от 13.11.2019 опубликовано на сайте суда. Однако это не значит, что заявительница проиграла.

В суд обратилась женщина, уволенная 28 декабря 2018 года из АО «Интауголь» по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 81 ТК РФ, — в связи с ликвидацией организации. При расчете выходного пособия за месяц, следующий за её увольнением, не были включены в расчет нерабочие праздничные дни. Т.е. посчитали только рабочие (15 дней).

Посчитав такой расчет неверным, поскольку выплаченная ей сумма оказалась меньше фактически получаемого среднего месячного заработка, заявительница обратилась в суд. Но тот её не поддержал и признал правильным исчисление размера выходного пособия исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество рабочих дней по производственному календарю в месячном периоде, следующем за датой увольнения. Тогда женщина обратилась в Конституционный суд.

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КС установил, что оспариваемое положение не вступает в противоречие с Конституцией РФ, поскольку не предполагает возможности определения размера выплачиваемого увольняемому работнику выходного пособия в размере меньшем, чем его средний месячный заработок. Просто считают это пособие неверно. Независимо от способа подсчета среднего месячного заработка и даты увольнения оно не должно быть меньше зарплаты.

Зарплата окладников не зависит от того, сколько праздничных дней в календарном месяцев. А работникам, для которых установлена система оплаты труда, не предполагающая установление оклада (должностного оклада), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Следовательно, и увольняемых граждан нельзя ставить в худшее положение, по сравнению с теми, кто продолжает работать.

Дело заявительницы должно быть пересмотрено в суде. А кадровикам и бухгалтерам стоит учитывать решение Конституционного суда в своей работе.