Куда податься бюджетному бухгалтеру после сокращения?

В организациях госсектора скоро будет полная централизация учета в УФК. Бухгалтеры в бюджетных организациях попадут под сокращение.

Что делать, спрашивает в нашем форуме Mafffka:

На местах оставят максимум 2х бухгалтеров, кого-то, может быть, возьмут в централизованную бухгалтерию. Может, кого-то еще настигла эта беда? Как это проходит у вас, что думаете делать? В голове каша и, честно говоря, непонятно, куда податься. В бюджете, похоже, перспектив не будет, так как государство взяло курс на полную централизацию учёта в УФК.

В коммерции придется начинать с нуля. А тем бухгалтерам, которые работали в казенных учреждениях еще сложнее — они плохо знакомы с налоговым учетом.

Если вы уже столкнулись с увольнением и придумали выход, поделитесь с другими бюджетниками в теме на форуме «Централизация бюджетных бухгалтерий. Дошла очередь до нас. И куда теперь?».