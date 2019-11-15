Что хотят поменять в законе о коротком дне для женщин

Закон о введении кроткого рабочего дня для тружениц села только на днях принят, а в него уже предлагают внести поправки.

Напомним, закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, при этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

Чтобы закон о сокращенном рабочем дне для жительниц села работал без перекосов, необходимо уточнить в законодательстве понятие «сельская местность». Также важно, чтобы в понятии «место работы» учитывался фактический адрес предприятия, а не юридический, который часто привязан к крупному городу. Об этом заявили в ОНФ.

«Его необходимо уточнить, при необходимости дополнить критериями, учитывающими уровень обеспеченности территорий коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой», — считает председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлия Оглоблина. В противном случае может возникнуть путаница. Оглоблина отметила, что закон о сокращенном рабочем дне разработан именно для женщин, которые не только работают, но и проживают на селе, где, как правило, рождаемость выше, почти у каждой семьи есть подсобное хозяйство, а инфраструктура по сравнению с городской обычно хуже. Здесь женщинам совмещать домашние заботы с работой труднее. Также надо уточнить понятие «место работы»: «Важно, чтобы учитывался фактический адрес предприятия, а не адрес регистрации юридического лица-работодателя».

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Она пояснила, что большинство агрохолдингов имеет производство в сельских территориях, а юридический адрес у них — в крупных городах. Будет несправедливо, если из-за этого сокращенный рабочий день не будет распространяться на работников агрохолдинга, проживающих и работающих в деревнях.