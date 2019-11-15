Налоговики стали использовать новый метод взыскания задолженности с банкротов

Налоговики привлекают к ответственности членов семьи банкрота.

ФНС обратилась в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности супруги и детей обанкротившегося бизнесмена, как контролировавших должника лиц. Налоговики намерены получить 311,7 млн рублей с самого руководителя обанкротившегося ООО «Альянс» Вадима Самыловских, его жены и детей. Как водится, супруга ответчика управляла сразу несколькими организациями, обеспечивавшими минимизацию налоговых платежей головной организации – ООО «Альянс», что и было выявлено налоговиками при проведении проверки.

Претензии к детям бизнесмена касаются подарков родителей, которые сыновья получили уже после банкротства компании. Речь идет о восьми объектах недвижимости и двух автомобилях, которые, по мнению налоговиков, были куплены с помощью выведенных активов.

Если ВС РФ примет решение в пользу кредиторов, это будет тревожный звонок для всего российского бизнеса. Заседание СКЭС ВС РФ назначено на 16 декабря 2019 года. Будем наблюдать.