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Банк из Дагестана лишился лицензии

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Кредитинвест» (Республика Дагестан, г. Кизилюрт), сообщает пресс-служба ЦБ.

ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк Кредитинвест:

  • допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;
  • проводил сомнительные трансграничные операции;
  • нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
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