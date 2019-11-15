Банк из Дагестана лишился лицензии

Это шмаковская-то контора работников защищает? Самому не смешно?...
Постельные сцены тоже учли?))) Еще раз говорю. Ничего Вы не знаете.Это во-первых.Во-вторых, а чем...
А дальше что было? А то непонятно, то ли предприятие закрыли из-за профсоюза, то ли решили бороть...
Отлично сказано, прямо в точку!
Конкуренция такая ,что средняя наценка витает в пределах 10-12% , отними от них 6% и ты в минусе ...
Психологически есть. Федеральные чиновники где-то далеко, а как улучшается благосостояние местных...
Пока такая хрень будет в нашем законодательстве, какие там браки, какие там дети, чтобы жениться ...
Большую часть по интернету заказываю, правда, в аптеке получаю....
да, столкнулись с этим лет 5 назад. сильно была удивлена....
Жаль таких нет, ведь они об исчисленных налогах
Хм, ну давайте посмотрим, пойдем от противного, говоря математически:Лидеры по состоянию Дитер Шв...
Какая разница, где их бинтовать?
Любое начинание, основанное на разрушении, в перспективе обречено на провал...
С вами спорить действительно бесполезно. Вы даже ссылку, которая вроде бы должна подтверждать ваш...
Насмешили. Вы даже не знаете, кто у них в друзьях.
Добрый день! А почему у меня полная стоимость при покупке курсов без акции отразилась при оплате ...
Да ну?! Правда, что ли? Неужели на самом деле есть человек, которому нравится отдавать больше нал...
Потому что цель профсоюза - защита работников от работодателей, а не наоборот ...
Мне не понятно другое, суд говорит о том, что нужно учитывать цену иска. С обывательской точки зр...
Что то как то вспоминается южнокорейский треш-мультфильм "Аачи и Сипак"....
Непонятно, причем тут женщины? Закон будут проталкивать те, кому надо имущество от конфискации ил...
меняла права в середине года и тоже ничего не сдавала. фейсконтроль на анализы отбирает выборочно...
Но речь-то не о торговле. А о покупке молока в офис. И проблема именно с ним. ...
Ещё в конце 2016 менял права, мочу уже сдавали
В нынешнее время в США профсоюзу никто голову не проломит. Профсоюзы это один из институтов власт...
Про инвест.монеты-прямо реклама сбербанка.))) Там действительно условия купли-продажи жутко невы...
А я получал справку 12.11.2019, ни чего не сдавал.
С одной стороны да - на заре 20 века профсоюзы плотно под мафией сидели, осадочек остался. С друг...
При том, что наши клиенты — западные компании, всегда полностью соблюдающие закон.Ха-ха-ха.....
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Легко находится:Приходит новый тренер в футбольную команду и встречает старого тренера...
Нет, в нашей работе гемморой профзаболевание...
При смене ИНН надо же еще ФН менять. Видимо, посчитали, что реорганизация в копеечку влетит, если...
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