Стало известно, когда надо будет маркировать молочную продукцию

Обязательная маркировки отдельных видов молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года. Распоряжение об этом подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Минпромторгу поручено при разработке правил маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных видов молочной продукции, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 декабря 2020 года.

Под маркировку попадают молоко, сливки, кефир, йогурт, сливочное масло, сыры, творог, мороженое.

Минпромторг и Минсельхоз же объявили о подписании методических рекомендаций по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции.

Документ закрепляет основы и порядок маркировки молочной продукции, в том числе и способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами – ГИС Маркировка и ФГИС «Меркурий». Кроме того, в методических рекомендациях содержатся описание нескольких вариантов интеграции обеих систем с учетом технических возможностей участников оборота молочной продукции. Интеграция двух систем позволяет минимизировать издержки бизнес-сообщества, которое сможет осуществлять работу в режиме «единого окна», а также реализовать сквозную прослеживаемость молочной продукции «от фермы до прилавка», что даст потребителю уверенность в легальности товара.

Методические рекомендации пока не опубликованы.