Появится монета номиналом в 50 рублей?

Представители вендингового бизнеса просят ЦБ начать чеканить монеты в 50 рублей. Новая монета нужна, чтобы удобнее было выдавать сдачу. Но необходимость чеканки пятидесятирублевой монеты не очевидна, рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью Газете.ру. Ведь в стране активно развиваются безналичные платежи.

При выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет.

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.