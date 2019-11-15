Платежи через Промсвязьбанк могут не дойти до иностранного контрагента

Жалобы на работу банков нередки в Красном уголке бухгалтера. Но такой истории, как про ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), рассказанной вчера Василием, еще не было.

Компания отправила деньги иностранному поставщику, но он их не получил. Стали разбираться, что случилось:

«Мы получили от партнера сообщение, что наш платеж попал под „screening“, что в наш банк отправлен запрос от 22.10.2019, на который надо было ответить до 24.10.2019. После получения информации от партнера о запросе их банка в наш, мы обратились в службу поддержки ПАО „Промсвязьбанк“ за разъяснением»

Сотрудники отделения стали искать данный запрос в вышестоящем банке и банке-отправителе. И только после предоставления компанией переведенного запроса, полученного от контрагента, банк отправил подтверждение в адрес банка-получателя. Но это не помогло.

«Денежные средства вернулись к нам 5 ноября 2019 года. 06.11.2019 мы заново осуществили платеж. Но денежные средства снова не дошли до получателя. У банка, в котором обслуживается, поставщик, снова возникли вопросы к платежу, который осуществил ПСБ», — пишет Василий.

В ПСБ разводят руками, ссылаются на форс-мажор и человеческий фактор. И отправляют компанию решать вопрос самостоятельно. На кону немаленькая сумма, которую так получателю и не дошла. Как пишет автор темы, проблемы в том, что деньги были отправлены ПСБ через Связьбанк, а он находится под санкциями США. У банка-получателя возникли сомнения, он запросил информацию у ПСБ не связана ли российская компания с правительством РФ, госслужбой и т.д. И ответ не был отправлен вовремя. При этом остальные платежи, в том числе и этому импортеру проходят нормально.

Участники группы пишут о том, что ПСБ еще год назад предупреждал о возможных проблемах с платежами.

«Это был лучший банк из тех с кем я работал по ВЭД. Но когда их стали делать банком оборонки, они сами меня попросили перейти в другой банк из-за опасности попадания под санкции и блокировки отправлений с потерей денег. И пока я закрывал или переводил контракты реально видел как один за другим отпадали банки корреспонленты и пошли торможения платежей», — рассказал Алексей.