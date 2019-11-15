Как заполнять 4-ФСС работодателям из пилотных регионов

На официальном портале правовой информации опубликованы поправки в Приказ ФСС, который регламентирует особенности заполнения формы 4-ФСС страхователями из регионов, где действует пилотный проект.

В пилотных регионах работодатели в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» формы 4-ФСС показатели строки 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» не заполняют. Таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не заполняется и не представляется вовсе.

Напомним, в настоящее время в 59 регионах России действует пилотный проект ФСС по прямым выплатам. Список их постоянно пополняется.

При этом с 2021 года на прямые выплаты перейдет вся Россия.