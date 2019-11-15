Как заполнять 4-ФСС работодателям из пилотных регионов

На официальном портале правовой информации опубликованы поправки в Приказ ФСС, который регламентирует особенности заполнения формы 4-ФСС страхователями из регионов, где действует пилотный проект.
В пилотных регионах работодатели в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» формы 4-ФСС показатели строки 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» не заполняют. Таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не заполняется и не представляется вовсе.
Напомним, в настоящее время в 59 регионах России действует пилотный проект ФСС по прямым выплатам. Список их постоянно пополняется.
При этом с 2021 года на прямые выплаты перейдет вся Россия.
|С 1 января 2012
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Карачаево-Черкесская Республика
Нижегородская область
|С 1 июля 2012
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Астраханская область
Курганская область
Новосибирская область
Новгородская область
Тамбовская область
Хабаровский край
|С 1 января 2015
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Республика Крым
г. Севастополь
|С 1 июля 2015
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Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Белгородская область
|С 1 июля 2016
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Республика Мордовия
Брянская область
Калининградская область
Калужская область
Липецкая область
Ульяновская область
|С 1 июля 2017
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Республика Адыгея
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Приморский край
Вологодская область
Магаданская область
Омская область
Орловская область
Томская область
Еврейская автономная область
Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область
|С 1 июля 2018
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Кабардино-Балкарская Республика
Республика Карелия
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Тыва
Костромская область
Курская область
|С 1 января 2019
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Республика Ингушетия
Республика Марий Эл
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Камчатский край
Владимирская область
Псковская область
Смоленская область
Ненецкий АО
Чукотский АО
|С 1 июля 2019
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Забайкальский край
Архангельская область
Воронежская область
Ивановская область
Мурманская область
Пензенская область
Рязанская область
Сахалинская область
Тульская область
|С 1 января 2020
|
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Удмуртская Республика
Кировская область
Кемеровская область
Оренбургская область
Саратовская область
Тверская область
Ямало-Ненецкий АО
Иркутская область (пока в проекте)
|С 1 июля 2020
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Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Красноярский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ленинградская область
Тюменская область
Ярославская область