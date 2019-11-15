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Как заполнять 4-ФСС работодателям из пилотных регионов

На официальном портале правовой информации опубликованы поправки в Приказ ФСС, который регламентирует особенности заполнения формы 4-ФСС страхователями из регионов, где действует пилотный проект.

В пилотных регионах работодатели в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» формы 4-ФСС показатели строки 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» не заполняют. Таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не заполняется и не представляется вовсе.

Напомним, в настоящее время в 59 регионах России действует пилотный проект ФСС по прямым выплатам. Список их постоянно пополняется.

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При этом с 2021 года на прямые выплаты перейдет вся Россия.

С 1 января 2012

 Карачаево-Черкесская Республика
Нижегородская область

С 1 июля 2012

 Астраханская область
Курганская область
Новосибирская область
Новгородская область
Тамбовская область
Хабаровский край

С 1 января 2015

 Республика Крым
г. Севастополь

С 1 июля 2015

 Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Белгородская область

С 1 июля 2016

 Республика Мордовия
Брянская область
Калининградская область
Калужская область
Липецкая область
Ульяновская область

С 1 июля 2017

 Республика Адыгея
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Приморский край
Вологодская область
Магаданская область
Омская область
Орловская область
Томская область
Еврейская автономная область
Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область

С 1 июля 2018

 Кабардино-Балкарская Республика

Республика Карелия

Республика Северная Осетия — Алания

Республика Тыва

Костромская область

Курская область

С 1 января 2019

 Республика Ингушетия

Республика Марий Эл

Республика Хакасия

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Камчатский край

Владимирская область

Псковская область

Смоленская область

Ненецкий АО

Чукотский АО

С 1 июля 2019

 Забайкальский край

Архангельская область

Воронежская область

Ивановская область

Мурманская область

Пензенская область

Рязанская область

Сахалинская область

Тульская область

С 1 января 2020

 Республика Коми

Республика Саха (Якутия)

Удмуртская Республика

Кировская область

Кемеровская область

Оренбургская область

Саратовская область

Тверская область

Ямало-Ненецкий АО

Иркутская область (пока в проекте)

С 1 июля 2020

 Республика Башкортостан

Республика Дагестан

Красноярский край

Ставропольский край

Волгоградская область

Ленинградская область

Тюменская область

Ярославская область

 

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