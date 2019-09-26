Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС

Пилотный проект по выплате больничных напрямую из ФСС наконец-то перестанет быть пилотным.
Опубликован текст проекта с множеством поправок, которые касаются обязательного социального страхования.
Что случилосьПоправки вносятся в несколько законов:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Обязанности работодателейСейчас работодатели из непилотных регионов обязаны выплачивать работникам пособия.
Эта обязанность будет заменена на представление в ФСС необходимых документов и сведений для назначения и выплаты страхового обеспечения.
Прописывается обязанность работодателей в 3-дневный срок сообщать в ФСС о прекращении права сотрудница на пособие по уходу за ребенком (например, если она вышла на работу или уволилась).
Появится еще одна обязанность страхователей — бесплатно консультировать застрахованных лиц по вопросам применения законодательства об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Что по-прежнему будут платить работодателиПособие на погребение умерших сотрудников компании будет выплачивать родственникам бывший работодатель. Затем эти расходы можно будет возместить в ФСС, обратившись туда с заявлением по установленной форме, и предоставив справку о смерти.
В течение 10 рабочих дней со дня получения документов ФСС выносит решение о возмещении расходов страхователя на выплату социального пособия на погребение и не позднее 2 рабочих дней со дня его вынесения перечисляет средства на расчетный счет страхователя.
ДокументыЗаявление и документы для выплаты сотрудникам пособий надо направить в ФСС почтой в течение 5 рабочих дней после получения этих документов от сотрудника.
Причем фирмы, где численность более 25 человек, передают эти сведения в ФСС в электронном виде.
Если комплект документов не полный, у ФСС есть 5 рабочих дней, чтобы сообщить вам об этом. А у вас потом будет еще 5 дней, чтобы предоставить недостающие документы.
Выплата пособийФСС выносит решение о назначении и выплате пособия и перечисляет из вашему сотруднику в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и всех необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия документов, либо реестра сведений.
Последующая выплата пособия по уходу за ребенком осуществляется с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие.
За первые три дня больничного пособие по-прежнему будет платить работодатель. Назначить его надо в течение 10 дней с момента обращения, а выплатить — в ближайший день, установленный для выплаты заработной платы.
КогдаУказано, что разработанный Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Кто уже сейчас в пилотеВ настоящее время уже в 59 регионах России действует пилотный проект проекту ФСС по прямым выплатам. Список их постоянно пополняется.
|С 1 января 2012
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Карачаево-Черкесская Республика
Нижегородская область
|С 1 июля 2012
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Астраханская область
Курганская область
Новосибирская область
Новгородская область
Тамбовская область
Хабаровский край
|С 1 января 2015
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Республика Крым
г. Севастополь
|С 1 июля 2015
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Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Белгородская область
|С 1 июля 2016
|
Республика Мордовия
Брянская область
Калининградская область
Калужская область
Липецкая область
Ульяновская область
|С 1 июля 2017
|
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Приморский край
Вологодская область
Магаданская область
Омская область
Орловская область
Томская область
Еврейская автономная область
Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область
|С 1 июля 2018
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Кабардино-Балкарская Республика
Республика Карелия
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Тыва
Костромская область
Курская область
|С 1 января 2019
|
Республика Ингушетия
Республика Марий Эл
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Камчатский край
Владимирская область
Псковская область
Смоленская область
Ненецкий АО
Чукотский АО
|С 1 июля 2019
|
Забайкальский край
Архангельская область
Воронежская область
Ивановская область
Мурманская область
Пензенская область
Рязанская область
Сахалинская область
Тульская область
|С 1 января 2020
|
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Удмуртская Республика
Кировская область
Кемеровская область
Оренбургская область
Саратовская область
Тверская область
Ямало-Ненецкий АО
Иркутская область (пока в проекте)
|С 1 июля 2020
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Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Красноярский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ленинградская область
Тюменская область
Ярославская область