Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС

Пилотный проект по выплате больничных напрямую из ФСС наконец-то перестанет быть пилотным.

Опубликован текст проекта с множеством поправок, которые касаются обязательного социального страхования.

Что случилось

Поправки вносятся в несколько законов:

Федеральный закон от 24.06.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

О последнем законе (255-ФЗ) пойдет речь в этом материале, так как именно в него вносится больше всего поправок.

Обязанности работодателей

Сейчас работодатели из непилотных регионов обязаны выплачивать работникам пособия.

Эта обязанность будет заменена на представление в ФСС необходимых документов и сведений для назначения и выплаты страхового обеспечения.

Прописывается обязанность работодателей в 3-дневный срок сообщать в ФСС о прекращении права сотрудница на пособие по уходу за ребенком (например, если она вышла на работу или уволилась).

Появится еще одна обязанность страхователей — бесплатно консультировать застрахованных лиц по вопросам применения законодательства об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Что по-прежнему будут платить работодатели

Пособие на погребение умерших сотрудников компании будет выплачивать родственникам бывший работодатель. Затем эти расходы можно будет возместить в ФСС, обратившись туда с заявлением по установленной форме, и предоставив справку о смерти.

В течение 10 рабочих дней со дня получения документов ФСС выносит решение о возмещении расходов страхователя на выплату социального пособия на погребение и не позднее 2 рабочих дней со дня его вынесения перечисляет средства на расчетный счет страхователя.

Документы

Заявление и документы для выплаты сотрудникам пособий надо направить в ФСС почтой в течение 5 рабочих дней после получения этих документов от сотрудника.

Причем фирмы, где численность более 25 человек, передают эти сведения в ФСС в электронном виде.

Если комплект документов не полный, у ФСС есть 5 рабочих дней, чтобы сообщить вам об этом. А у вас потом будет еще 5 дней, чтобы предоставить недостающие документы.

Выплата пособий

ФСС выносит решение о назначении и выплате пособия и перечисляет из вашему сотруднику в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и всех необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия документов, либо реестра сведений.

Последующая выплата пособия по уходу за ребенком осуществляется с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие.

За первые три дня больничного пособие по-прежнему будет платить работодатель. Назначить его надо в течение 10 дней с момента обращения, а выплатить — в ближайший день, установленный для выплаты заработной платы.

Когда

Указано, что разработанный Федеральный закон вступает в силу

Кто уже сейчас в пилоте

В настоящее время уже в 59 регионах России действует пилотный проект проекту ФСС по прямым выплатам. Список их постоянно пополняется.