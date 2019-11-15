Сдачу квартир посуточно запретили?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с РБК указал на разницу между гостиничными услугами и посуточной арендой квартир. По его словам, у гостиничных услуг есть четкий перечень и они не могут предоставляться в жилых помещениях.

«Аренда квартир должна быть, конечно, соответственно оформлена, собственник должен платить налоги, зарегистрировать свою деятельность, отвечать за то, что там происходит. Но это разные типы деятельности», — заявил Пахомов.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в утвержденные правительством Правила пользования жилыми помещениями, согласно которым «жилое помещение в многоквартирном доме» запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг». Впрочем, это требование было внесено в Жилищный кодекс, поэтому сам факт изменения Правил уже ни на что не влияет.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «ГРАД» Наталья Тарасова пояснила РБК, что посуточная аренда остается видом отношений, которые находятся между сдачей жилья в долгосрочную аренду и гостиничными услугами. «Получается, что в каждом конкретном случае собственник будет сам выбирать, как позиционировать эти отношения, а при возникновении претензий — доказывать, что услуги не являются гостиничными», — считает Тарасова.