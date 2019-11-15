Расширится список регионов для самозанятых

Список регионов, где можно будет применять налог на профессиональный доход (налог для самозанятых) расширят с 1 января 2020 года. Законопроект уже внесен в Госдуму и будет принят в ускоренном темпе.

К пяти регионам, где НПД применяется с 1 января 2019 года, добавится еще тринадцать: Санкт-Петербург, в Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская область, в Красноярский и Пермский край, в Ненецкий автономный округ, Ханты -Мансийский автономный округ — Югра, Ямало — Ненецкий автономный округ и в Республика Башкортостан.

В список включены регионы — доноры, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше 1 миллиона человек, т.е. субъекты РФ, которые не будут рассматривают налоговый режим НПД как источник дополнительных доходов.

Однако компаниям, планирующим работать с самозанятыми, стоит быть осторожными. ФНС будет отслеживать тех работодателей, которые вместо заключения трудовых договоров будут массово нанимать самозанятых.

Первое чтение законопроекта запланировано на 21 ноября.