Как уберечь расчетный счет от ИФНС

Если, по мнению ФНС, у вас недоплата налогов, против вас принимают меры. Налоговая может: направить в компанию требование, просто снять сумму недоимки с расчётного счёта, заблокировать счёт, а также наложить арест на имущество.

Разумеется, это всё влияет на работу организации в отрицательном ключе. Да, если вы не согласны, вы можете пойти в суд. Но учитывая, сколько по времени могут длиться разбирательства, проще сделать всё, что требуют и заплатить.

Но есть один малоизвестный вариант, пишет канал «Будни бухгалтера». Называется обеспечительные меры по решению арбитражного суда. Статья 90 АПК РФ позволяет заморозить средства на счете и не дать перевести деньги даже налоговой.

В частности п.2 гласит, что арбитражный суд может принять обеспечительные меры в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Но возможное причинение такого ущерба придётся доказать и объяснить, почему меры именно необходимы.

Решение суда всегда выше решений инспекции, оно способно приостановить или даже отменить его. И если суд принял решение не блокировать счёт, его не заблокируют. Чтобы получить такое решение, надо подать Заявление о приостановлении действия решения ФНС.

Как можно аргументировать? Например, у вас в фирме трудится много людей. При замороженном счёте вы не имеете возможности выплатить им заработную плату. А так как налоговые платежи и заработная плата находятся в одной очереди, то совсем непонятно, почему первые должны быть списаны ранее, при этом нанося ущерб интересам сотрудников.

Кстати, если происходит задержка зарплаты, то сотрудник может требовать свои деньги с учётом процентов в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день. А это уже прямой ущерб для организации. Также работник может подать на увольнение. Ещё можно апеллировать к тому, что сумма платежей по налогам, ради которых заблокирован счёт существенно меньше выручки компании, а это значит, что мера в виде блокировки счёта не обоснована. Это также необходимо будет подтвердить.

Также, если у вас есть имущество, которое в любом случае способно во много раз перекрыть требования ФНС. Еще можно предоставить договора с поставщиками, где будет написано, что вы обязуетесь производить оплату в оговоренные сроки, а иначе вам будут предъявлены штрафные санкции, и вы лишитесь контрактов. Проще всего предоставить договора кредита, если они есть. Банк начисляет пени независимо от того, блокирован у вас счёт или нет. При этом в договоре может быть прописана возможность взыскать с компании всю сумму кредита при появлении просрочек. Это тоже сыграет в вашу пользу.

Ко всем аргументам необходимо приложить документы, подтверждающие вашу позицию. И тогда суд встанет на вашу сторону.