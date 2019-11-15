Как бухгалтер обокрала и подставила ИП. Детектив с выездной

В Кургане произошёл трагикомический случай. Вышло так, что материалы выездной налоговой проверки в отношении предпринимателя этому самому предпринимателю инспекция не показала, и он лишился возможности обжаловать результаты проверки. Но обо всём по порядку.

Есть индивидуальный предприниматель. В отношении него инспекция назначила и провела выездную проверку. Сам предприниматель этим вопросом почти не занимался. Его интересы перед налоговой представляла бухгалтер, которая вела его бухгалтерию.

Бухгалтер – самый интересный персонаж в этой истории. Ей было, что скрывать от предпринимателя (есть подозрения, что она присвоила деньги ИП в особо крупном размере). Женщина соврала предпринимателю о результатах выездной. Она скрыла от ИП, что налоговая доначислила налоги.

Предприниматель через какое-то время заподозрил неладное, провёл аудит, и правда о злоупотреблениях бухгалтера всплыла, как и реальный размер доначислений. ИП пошёл в полицию, и на бухгалтера завели уголовное дело.

А что же налоговая проверка? Пока ИП пребывал в неведении относительно размеров проблемы (доначислений) сроки обжалования результатов проверки прошли. Более того: когда предприниматель пришёл в инспекцию и потребовал ознакомить его с материалами проверки, инспекция отказала. Действительно, а зачем ИП видеть материалы проверки? Его представляла бухгалтер, её-то с материалами инспекция ознакомила.

ИП пошёл в суд, требуя восстановить срок на обжалование решения по выездной. Первая инстанция отказала, но апелляция и кассация сочли сложившуюся ситуацию уважительной причиной и восстановили срок. Пункт 2 статьи 139 НК это позволяет. Вот такую свинью подложила бухгалтер предпринимателю. Мало того, что, возможно, деньги украла, так ещё чуть не лишила возможности обжаловать результаты выездной.

Источник: Налоговые адвокаты