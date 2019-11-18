При переводе нежилого помещения в жилое вычет по НДФЛ не дадут

Чтобы получить имущественный налоговый вычет при строительстве или приобретении жилого дома налогоплательщик представляет в ИФНС договор о приобретении жилого дома, документы, подтверждающие право собственности на жилой дом, платежные документы, подтверждающие произведенные расходы.

Таким образом, налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в случае строительства или приобретения жилого дома.

Предоставление имущественного налогового вычета в связи с переводом нежилого строения (здания) в жилой дом Налоговым кодексом не предусмотрено.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/85909 от 07.11.2019.