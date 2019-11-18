Бюджетникам поднимут зарплату с 1 января

В Госдуму поступил законопроект № 837663-7 с поправками в статью 144 Трудового Кодекса.

Суть поправок — установить дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Статья 144 ТК дополняется положением, согласно которому заработная плата медицинского работника, педагогического работника, работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении, выполнившего нормы труда, не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, в котором такой сотрудник работает.

Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2020 года, ввиду чего принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2019 году как из федерального бюджета, так из бюджета субъектов РФ и муниципальных образований, предупреждают авторы проекта, депутаты Северной Осетии.

Источником возможных расходов бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня зарплаты работников, получающих более низкое обеспечение, до уровня, предусмотренного проектом будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.